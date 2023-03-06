وزير الصحة يبحث كيفية دعم دور المرأة في القطاع الصحي

بحث وزير الصحة عثمان عبد الجليل، مع النقابة العامة للمهن الإدارية والتسييرية في قطاع الصحة كيفية دعم دور المرأة في القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مدير إدارة الفروع بالنقابة العامة، ورئيس نقابة بنغازي، ورئيس نقابة طبرق وأجدابيا ومدير المكتب العام بالنقابة وعضو شؤون المرأة، ومستشار وزير الصحة.

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع، على ضرورة دعم الإداريين وإجراء برامج تدريبية للرفع من قدراتهم، وتسوية أوضاع المرتبات والترقيات للعاملين والإداريين.

من جانبه شدد وزير الصحة على أهمية دور المرأة في بناء مؤسسات الدولة، والنهوض بالبلاد لافتاً إلى أنه عند توافق الشهادات العلمية والخبرة العملية بين المتقدمين الرجال والنساء، لتولي المناصب القيادية في القطاع، فإن الأسبقية ستُعطى للمرأة.

وتعهد عبد الجليل بحلحلة المختنقات كافة التي تواجههم، مطالبا بضرورة تقديم مقترحات تكون مدروسة وقابلة للتطبيق.