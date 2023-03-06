الأبلق: عقيلة صالح يخالف الإعلان الدستوري ونظام مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب عمّار الأبلق إنه تقدّم مع 4 أعضاء من مجلسي النواب والدولة بطعن حول عدم دستورية قانون إنشاء محكمة دستورية الصادر عن مجلس النواب في 6 ديسمبر 2022.

وأضاف الأبلق في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، إنه تمّ النطق في جلسة أمس الأحد بقبول الطّعن شكلا والحُكم بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

وتابع بأن عقيلة صالح يحصّن ما يقوم به من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للنواب من الطّعن.

واستطرد: “هناك مخالفات دستورية فيما يتعلّق بأسس ومبادئ بُني عليها القانون منها عدم الاختصاص الولائي لمجلس النواب بإنشائها، وإنشاء السلطات القضائية ومنها المحكمة الدستورية هي اختصاص أصيل للدّساتير، وأنه ليس لدينا دستور حتى الآن ومسوّدة الدستور تتضمّن هذا الحق، إضافة إلى الدساتير الأخرى المقارنة في بعض الدول العربية”.

وواصل بأن من الأسس “مسألة عدم الحقّ في التقاضي، وهذا ينسف مبدأ أصيلا من المبادئ التي تؤسّس عليها الدساتير لأنّ لكلّ شخص الحقّ في التقاضي، كما أنه تمّ منح الطعون الدستورية لرئيس مجلس النواب و10 نواب أو رئيس الحكومة و10 وزراء” على حد قوله.