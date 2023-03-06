القطراني يشارك في افتتاح المقر التقني للمركز الإعلامي الليبي للدراسات

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شارك نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني في افتتاح المقر التقني للمركز الاعلامي الليبي للدراسات التابع للمركز الاعلامي لرئيس مجلس النواب، بمدينة أجدابيا.

وحضر الافتتاح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هادي الصغير، وعدد من وزراء ومسؤولي الحكومة الليبية رفقة أعيان ومشائخ وحكماء وشباب ونشطاء مدينة أجدابيا.

وأكد القطراني خلال الافتتاح على الدور المهم المناط بالمركز الاعلامي الليبي للدراسات، لما يقدمه من بحوث ودراسات استراتيجية لمؤسسات الدولة، مشيدًا بكافة الجهود التي يقوم بها للمركز المنشأ من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.