كشلاف: على الدائرة الدستورية التصدّي لخروقات “المجلسين” لأحكام الوثائق النافذة

رحّب عضو هيئة صياغة الدستور ” سالم كشلاف ” بصدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية القانون الصّادر عن مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي،

ولفت “كشلاف” في تصريحات صحفية، إلى أنه حدث مهمّ سيكون له آثاره على الأحداث السياسية في ليبيـا.

وأكّد كشلاف، على أهميّة نظر الدائرة الدستورية في كافة الدّعاوى التي تُرفع ضدّ مخالفات مجلس النواب المتكرّرة طوال السنوات الماضية لإيقاف العبث التشريعي وحماية الحياة الدستوريّة في البلاد.

كما حثّ، الدائرة الدستورية على التصدّي لما أسماها خروقات مجلسيْ النواب والدولة لأحكام الوثائق الدستورية النافذة، لا سيّما الإجراءات المخالفة التي طالت المسار الدستوري وأدّت إلى عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجَز من الهيئة التأسيسية المنتخبَة من قبل الشعب