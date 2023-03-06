المشري يخاطب رؤساء مؤسسات سيادية لعدم الاعتداد بقرار صادر عن البرلمان

الوطن| رصد

خاطب رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بعدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخاص بسحب بعض الصلاحيات من ديوان المحاسبة، ومنحها لهيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب كتاب المشري الموجه إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فإنه يعتبر قرار المستشار صالح مخالف لاتفاق بوزنيقة بخصوص تقسيم وتغيير المناصب السيادية، داعياً المؤسستين السياديتين لعدم إتمام إجراءات التسلّم والتسليم مع اللجنة المشكلة من قبل البرلمان.

وكان مجلس النواب قد عدل قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وأضاف له الرقابة السابقة والمصاحبة على عقود جميع الجهات، بعد سحبها من اختصاصات الديوان.