القطراني والصغير يشاركان في افتتاح المقر التقني للمركز الإعلامي الليبي للدراسات

شهدت مدينة اجدابيا، اليوم الأحد، افتتاح المقر التقني للمركز الإعلامي الليبي للدراسات الاستراتيجية التابع للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

الافتتاح، الذي حضره رئيس المركز عبد الحميد الصافي، رفقة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الهادي الصغير، وعدد من النواب، ونائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، ولفيف من الوزراء ومسؤولي كافة القطاعات الخدمية والأمنية، وأعيان ومشائخ وحكماء ونشطاء ومثقفي المدينة، شهد القاء عديد الكلمات التي ثمنت جهود رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي كان له الفضل الكبير في انشاء المركز.

كما أكد الحاضرون خلال كلماتهم، الدور المهم المناط بالمركز الإعلامي الليبي للدراسات الاستراتيجية، لما يقدمه من بحوث ودراسات استراتيجية لمؤسسات الدولة، مشيدين بكافة الجهود التي يقوم بها المركز.

وأكد القطراني خلال الافتتاح على الدور المهم المناط بالمركز الإعلامي الليبي للدراسات، لما يقدمه من بحوث ودراسات استراتيجية لمؤسسات الدولة، مشيدًا بكافة الجهود التي يقوم بها للمركز المنشأ من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.