بن شرادة: بعد المسار الدستوري سنشكل حكومة موحدة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “سعد بن شرادة” إن أفضل رد على تصريحات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بشأن عدم تخليه عن منصبه إلا في حال استفتاء الشعب الليبي على القاعدة الدستورية؛ هو ذهاب مجلسي النواب والدولة قدما في استكمال المسار الدستوري بالاتفاق على القوانين الانتخابية.

وأوضح بن شرادة في تصريح صحفي أنه تم إنجاز 50% من المسار الدستوري بموافقة مجلسي النواب والدولة الاستشاري على التعديل الدستوري الثالث عشر؛ وبقي الاتفاق على القوانين الانتخابية.

وأضاف أنه “بعد الانتهاء من المسار الدستوري سنتجه نحو المسار التنفيذي بتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات”.

وتابع بن شرادة: من يتكلم اليوم على ضرورة الاستفتاء على الدستور سبق وأن رفض التعديل الدستوري الثاني عشر الذي ينص في إحدى نقاطه على عرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه.