تربل يفضح تزوير وكذب إعلام اللافي ويعلن فشل الحكومة في تنفيذ وعود الدبيبة الوهمية

كشف المسؤول بقناة “فبراير” التابعة لوليد اللافي والممولة من رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، محمود تربل عن الأوهام والأكاذيب التي تمارسها الحكومة المنتهية فيما يتعلق بالمنح التي يستعرض بها رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة أمام الشعب الليبي.

وأعرب تربل خلال منشور له عبر فيسبوك عن استغرابه من توقف منظومة منحة الأبناء والجوازات منذ سبعة أشهر مؤكدا استياء المواطنين وكثرة أسئلتهم حول موعد فتح المنظومة.

وتساءل تربل خلال منشوره “أنا نبي نعرف الوزارة فيش تخدم بالزبط” مضيفا ”ناس كل يوم ييجو قدام وزارة الشؤون الاجتماعية تسأل شنو صار والإجابة دائما الأسبوع القادم تفتح المنظومة “.

وانتقد تربل عمل الحكومة المنتهية ووزراتها مؤكدا بأن القطاعات العامة باتت منهارة بالتزامن مع عدد الموظفين الهائل دون إنجاز على أرض الواقع .

ويأتي هذا الانتقاد بعد عدم رضا وليد اللافي عن أداء وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي عرقل ديوان المحاسبة مشروع لشركة تقنية معلومات يملكها اللافي تريد استلام وتنفيذ منح الأبناء والزوجة.