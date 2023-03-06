المحكمة العليا: إنشاء محكمة دستورية في بنغازي “غير دستوري”

الوطن| رصد

قضت المحكمة العليا في طرابلس، بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها في بنغازي.

وجاء في الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، أنها قررت قبول الطعن المرفوع من قبل عمار ميلاد رجب الأبلق والقاضي بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية.

ويأتي هذا الحكم، بعد جدل غير مسبوق أثاره إقرار مجلس النواب استحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

وصوّت مجلس النواب قبل أشهر على قانون يقضي بإحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس.

ودفع إقرار هذا القانون، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إلى تعليق كل أشكال التواصل مع البرلمان، وتعليق أعمال اللجان المشتركة معه، احتجاجًا على هذا القانون.