لجنة الإعمار تبدأ في صيانة وتطوير مدرستي شهداء السلماني والتحرير في بنغازي

أخبار ليبيا 24

بدأت، لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في أعمال صيانة وتطوير مدرستي شهداء السلماني والتحرير في بنغازي.

وأكدت اللجنة، أن الصيانة ستتضمّن أعمال الطلاء وصيانة لدورات المياه، بالإضافة إلى تزيين المدرستين بالمسطحات الخضراء وغيرها من أعمال التجديد للمرافق.

وتواصل اللجنة أعمال إعادة الإعمار والاستقرار داخل مدينة بنغازي، حيث تشمل الأعمال صيانة العديد من العمارات داخل الأحياء، إضافة إلى فتح مسارات جديدة للطرق وتشييد الحدائق.

وتشمل الأعمال، كذلك، عدة مدن منها درنة وشحات وسوسة وطبرق، حيث أعلنت اللجنة أنها ستبدأ في صيانة ورصف وفتح مسارات الطرق داخل المدن، وصيانة الانارة العمومية والمدارس وصيانة عمارات الإسكان العمومي المتهالكة، وإنشاء المساحات الخضراء.