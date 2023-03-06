المصراتي: اليوم مات القضاء في ليبيا.. القاضي أصدر اليوم حكما بدون أساس

علق الكاتب الصحفي محمود المصراتي، على قرار المحكمة العليا اليوم بالطعن المرفوع من قبل عمار الابلق و القاضي بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب للمحكمة الدستورية.

وقال في منشور له عبر الفيسبوك: “اليوم مات القضاء”، إليكم هذه الفضيحة .. اليوم حكمت المحكمة العليا ببطلان قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية منفصلة عن العليا ومقرها بنغازي.

وأضاف في منشوره، “أن كارثة هذا القرار لم يصدر أصلاً ولم ينشر وهو عبارة عن مسودة نوقشت في البرلمان ودار الجدل حولها في فيسبوك والإعلام بين مؤيد ومعارض .. نحن أمام فضيحة محكمة عليا تصدر حكمًا ببطلان قرار غير موجود و لم يصدر أصلاً”.

وتابع: “نحن أمام فضيحة قاضي أصدر حكمًا بدون أساس و بلا أوراق للقضية و لا سند و لا حتى رقم للقرار المطعون فيه .. نحن أمام طامة أخلاقية أصابت اليوم اعلى سلطة قضائية في مقتل”.