طقس حار على ليبيا اليومين القادمين

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تشهد حالة الطقس اليومين القادمين في ليبيا ارتفاعا تدريجيا لدرجات الحرارة، بحسب ما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

وأضاف، أن الأجواء اليوم معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا وتسجل درجات الحرارة أثناء فترة النهار ما بين 15 و21 مئوية على مناطق الشمال.

وأضاف، أن درجات الحرارة تكون ما بين 23 و29 مئوية على معظم مناطق الجنوب. وقال إنها تسجل زيادة تدريجية خلال اليومين القادمين على بعض المناطق.