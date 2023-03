مصدر عسكري: الناظوري والحداد سيعملان على تأهيل المسلحين خارج سلطة الدولة

ليبيا – كشف مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى أن رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد سيعملان على تأهيل المسلحين خارج سلطة الدولة، ودمجهم مع المؤسسة العسكرية أو المؤسسات المدنية، وذلك في أعقاب اتفاق الطرفين على تشكيل قوات ليبية مشتركة لحماية الحدود.

المصدر وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، قال: “سيتم العمل على تأهيل الشباب المنطوين تحت مجموعات مسلحة ومن يحملون السلاح خارج سلطة الدولة، لتأهيلهم عسكريًا، ومن لديه الرغبة بالالتحاق بالمؤسسة العسكرية، أما الشباب الذين لا يرغبون في دمجهم بالمؤسسة العسكرية وتركوا أسلحتهم ومجموعاتهم سيكون لهم عملية تأهيل في مؤسسات أخرى مدينة، وذلك عملًا على سحب السلاح وتحويل التشكيلات المسلحة بدلًا من عائق أمني إلى قوة منتجة وداعمة للأمن”.

