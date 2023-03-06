أجواء معتدلة نسبياً في أغلب مناطق ليبيا

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الأجواء معتدلة نسبياً في أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا في بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هدا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-22)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خاصة يوم الغد في مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في بعض المناطق الساحلية تتحول يوم الغد جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط ببعض مناطق الخليج.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-21)مْ ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29)مْ, وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.