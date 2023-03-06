أجواء معتدلة نسبياً في أغلب مناطق ليبيا

الوطن| رصد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الأجواء معتدلة نسبياً في أغلب مناطق ليبيا.
راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا في بعض المناطق.
الرياح: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هدا اليوم.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-22)مْ.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خاصة يوم الغد في مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في بعض المناطق الساحلية تتحول يوم الغد جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط ببعض مناطق الخليج.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-21)مْ ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.
الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: صافية قليلة السحب.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29)مْ, وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد.
الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.
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