المنفي يدعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لدول المصدر والعبور في أفريقيا للحد من الهجرة

أخبار ليبيا 24

دعا، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في أفريقيا، لتشجيع المهاجرين غير الشرعيين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية.

جاء ذلك، خلال كلمته الأحد أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا المنعقد في الدوحة، والذي يستمر حتى 9 مارس الجاري.

وقال المنفي: “يجب تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في أفريقيا، لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية”.

وأضاف المنفي، أن “ليبيا تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في أفريقيا، بتسهيل تجارة العبور رغم، ما تمر به من ظروف استثنائية”.

وأكد على حق الدول الأقل نموا في امتلاك المعرفة والتقنية وجسر الفجوة العلمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى “إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مخرجات خطة عمل الدوحة (للعقد 2022-2031) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030”.

وقال المنفي: “ندعو إلى إنشاء صندوق عالمي للطوارئ يساهم فيه كل دول العالم لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع”.