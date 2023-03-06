قويرب: إبداء القاضي لرأيه في مسألة لم تعرض عليه يفقده أهلية النظر فيها

قال عضو مجلس النواب، عزالدين قويرب، إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي حكمت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بقبول الطعن فيه لم يصدر بعد أصلاً و لم ينشر.
وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الأحد أن إبداء القاضي لرأيه في مسألة لم تعرض عليه بالطرق القانونية يفقده أهلية النظر فيها و في أي قضية متعلقة بها مستقبلاً.
وكانت المحكمة العليا قد فصلت اليوم الاحد في الطعن المرفوع من قبل “عمار الأبلق” والقاضي بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب للمحكمة الدستورية.
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