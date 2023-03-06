ليبيا الان

قويرب: إبداء القاضي لرأيه في مسألة لم تعرض عليه يفقده أهلية النظر فيها

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو  مجلس النواب، عزالدين قويرب، إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي حكمت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بقبول الطعن فيه لم يصدر بعد أصلاً و لم ينشر.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الأحد أن إبداء القاضي لرأيه في مسألة لم تعرض عليه بالطرق القانونية يفقده أهلية النظر فيها و في أي قضية متعلقة بها مستقبلاً.

وكانت المحكمة العليا قد فصلت اليوم الاحد في الطعن المرفوع من قبل “عمار الأبلق” والقاضي بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب للمحكمة الدستورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك