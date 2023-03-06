البناني: نرفض التعديل الدستوري الـ13 وخطة باتيلي غامضة

قال رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني عماد البناني إنه يرفض التعديل الدستوري الـ13، وأن خطة المبعوث الأممي عبد الله باثيلي تتسم بالغموض.

البناني أضاف في تصريحات صحفية: “نرفض التعديل الدستوري الـ13 بما في ذلك لجنة 6+6 المزمع تشكيلها بين النواب والدولة، و المُضي في مسار التعديل الـ13 لا يخدم التوافق الوطني ولا يحقق المصلحة الوطنية المتوازنة.”

أضاف أن النواب والدولة فشلا في الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية رغم الفرص المتعددة، وعقيلة ما زال يعطل المسار الوطني المُفضي إلى الانتخابات، و أدعو المشري إلى الانتباه إلى مخاطر الانزلاق المستمر في مسار التنازلات والإخلال بالتوازن المطلوب في التوافق الوطني.”

وتابع قائلًا: “أدعو لتكملة مشروع الأمم المتحدة وإثرائه عبر مشاريع وطنية وتوجيهات لازمة بأفكار وكفاءات، وعلى باثيلي أن يوضح خطته المؤدية إلى الانتخابات فهي تتسم بالغموض حتى الآن، و أطالب باثيلي بإشراك القوى الوطنية الفاعلة في مقدمتها الأحزاب السياسية في خطته، لتخرج بالشكل الذي يناسب الليبيين ويحقق تطلعاتهم.”