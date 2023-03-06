الحويج يشارك في افتتاح معرض ليبيا للغذاء

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، في افتتاح فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دروته الرابعة.

ويشارك في المعرض الذي تنظمه الشركة الدولية لتنظيم المعارض أكثر من 80 “شركة دولية بينها شركات من “الجزائر، المغرب، إيطاليا، تركيا، تونس، إسبانيا، السعودية، الأردن، مصر، الإمارات العربية المتحدة”، إضافة إلى حوالي 114 شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وتجهيز المقاهي والمطاعم.

ويشارك في المعرض الذي يستمر من 5 إلى 8 مارس العديد من الشركات المصنعة والمستوردة للغذاء محليا ودوليا يهدف لدعم الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية وتأمين الأمن الغذائي الذي يجب توفيره للمواطن للاستقرار الأسعار ويجب أن تكون الأسعار مناسبة للمواطن خلال شهر رمضان المبارك.