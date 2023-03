ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن أحكام القضاء محلّ ثقة ويجب أن تُحترم، وعلى مجلس النواب احترام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغاري.

فحيمة وفي تصريحات خاصة نقلها موقع قناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أنه إذا أراد مجلس النواب الاعتراض على حكم الدائرة الدستورية فعليه تقديم استئناف على الحكم ببطلان إنشاء المحكمة.

