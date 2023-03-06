ملتقى الأعمال المصري الليبي يبحث تعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار الثنائية

انعقد ملتقى الأعمال الليبي المصري بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار “مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة ومستدامة”.

وبحسب بيان لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا مساء أمس الأحد، فإن الملتقى الذي عقد السبت نظم بالمشاركة بين الغرفة التجارية بالجيزة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازى وبرعاية وزارة التجارة والصناعة بمصر وبدعم الغرفة الليبية المصرية المشتركة و الاتحاد العام للغرف بالبلدين.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع أهم السبل التي من شأنها تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي وتكثيف التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار الثنائية.

وخلال الملتقى أكد رئيس الاتحاد العام محمد رعيض على أن رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين ليبيا ومصر يتطلب فك كل القيود المفروضة على حركة التجارة ورجال أعمال البلدين وتسهيل السفر المتبادل، منوها إلى أن ذلك يُمثّل أولوية يجب على اتحادي غرف البلدين العمل عليها.

وكان قد افتتح الملتقى محافظ الجيزة اللواء “أحمد راشد”، وحضر نائب رئيس الاتحاد العام المصري ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة “عادل ناصر” ورئيس غرفة بنغازي “صالح العبيدى” وعدد كبير من رجال الأعمال الليبيين والمصريين.