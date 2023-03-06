ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة اليومين القادمين على معظم المناطق في ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، حدوث ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

وقال المركز، إن الأجواء اليوم معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا وتسجل درجات الحرارة أثناء فترة النهار ما بين 15 و21 مئوية على مناطق الشمال.

وأضاف، أن درجات الحرارة تكون ما بين 23 و29 مئوية على معظم مناطق الجنوب. وقال إنها تسجل زيادة تدريجية خلال اليومين القادمين على بعض المناطق.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن السحب تتكاثر من حين لآخر يوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي.

ودرجات الحرارة القصوى في الشمال الغربي تتراوح ما بين 18 و22 وفي الشمال الشرقي تتراوح ما بين 15 و21 مئوية.

أما في الجنوب الغربي فتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 24 و29 مئوية وفي الجنوب الشرقي ما بين 25 و28 مئوية وتسجل ارتفاعا يوم غد.