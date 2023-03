قزيط: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن مجلس الدولة سيشكل غدًا لجنة إعداد القوانين الانتخابية، متوقعًا عقد اللقاء الأول للجنة المشتركة خلال أسبوع.

قزيط وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن تشكيل حكومة موحدة تتحرك في كامل البلاد مهم لإجراء الانتخابات.

ورأى أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا في ظل وجود أكثر من حكومة.

ووصف تصريحات عبد الحميد الدبيبة بضرورة الاستفتاء على التعديل الدستوري بأنها “محاولة للبقاء والتمسك بالسلطة”.

قزيط طالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا إن كان صادقًا في رغبته في حل الأزمة الليبية.

