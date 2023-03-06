الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة نسبيا ودرجة الحرارة تصل لـ 29

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اعتدال الأجواء نسبيا على معظم مناطق البلاد، حيث كشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و29 درجة على معظم المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خصوصا غدا على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.