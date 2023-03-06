الجهاني: الاستفتاء على القاعدة الدستورية غير مطروح

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، إن “بعض المعوقات يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، رغم التوافق الذي جرى بين مجلسي النواب والدولة.

وأضاف الجهاني، في تصريح رصده موقع “الوطن” أن “الخلاف الدولي ينعكس بصورة كبيرة على الملف الليبي، فيما تعمل بعض الأطراف الدولية والمحلية تساهم في عدم التقدم نحو الانتخابات بعد التوافق الليبي بين المجلسين مؤخرا”.

وبشأن ما طرحه رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بأنه مستعد للتخلي عن منصبه، حال إجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري، أوضح الجهاني، أن “الجوانب التشريعية وإعداد خارطة الطريق هي من اختصاص البرلمان ومجلس الدولة، وأن الأخير أعلن موافقته على القاعدة، ما يعني أنها أصبحت جاهزة للتنفيذ”.

وأكد الجهاني، أن “الاستفتاء على القاعدة الدستورية غير مطروح في أي نقاش أو حوار بين المجلسين”، لافتا إلى أن “الإعلان الدستوري الـ13 لا يتضمن الإجراء، ما يعني الذهاب نحو الانتخابات مباشرة بعد إتمام الخطوات المتبقية المتمثلة في إصدار القوانين ومخاطبة مفوضية الانتخابات”.

وأشار إلى أن “التلاعب بالمشهد في ليبيا، تقف خلفه بعض الأطراف التي تسعى لتشكيل لجنة جديدة لإعداد حوار وقوانين، تستغرق سنوات طويلة أخرى”.

وطالب الجهاني “بضرورة التزام المجتمع الدولي بما توصل إليه النواب والدولة، ودعم خارطة الطريق التي تتفق عليها الأطراف الليبية المعنية بإعدادها واعتمادها”.