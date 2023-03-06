بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 06 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 06 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا علي بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هدا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-22)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر خاصة يوم الغد علي مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية تتحول يوم الغد جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض مناطق الخليج.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-21)مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:27).

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