«حمزة»: أنا شخصياً داعم لمبادرة «باتيلي»

أعرب أحمد حمزة، الناشط الحقوقي، عن دعمه لخطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وقال إن هذه المبادرة مهمة لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

كتب على فيسبوك قائلاً: “في الوقت الذي نُرحب فيه بإطلاق عبد الله باتيلي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لخطة عمله التي إعلان عنها في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، والتي أوضح من خلالها عزمه على تشكيل لجنة فنية تعمل على الإعداد والتجهيز للقوانين الانتخابية وتعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الإنتخابات، فإننا نُؤكد على دعمنا لهذه المبادرة”.

أضاف: “من المهم المضي نحو إجراء الإنتخابات وعدم البقاء رهن توافقات مجلسي النواب والدولة، والذين يعملون على تمطيط واطالة أمد الأزمة واستمرارهم في مصادرة إرادة الشعب وإجهاض آمال وتطلعات أكثر من إثنين مليون ونصف ناخب يتطلعون إلى إجراء الإنتخابات.”