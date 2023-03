الشح: ما قام به مجلس الدولة دحرجة إلى الأمام للبقاء على صدور الليبيين وعدم اجراء الانتخابات

ليبيا- علق المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح على الإعلان عن جلسة للمجلس غدًا الإثنين لتسمية أعضاء اللجنة القانونية التي ستشكل القاعدة دستورية، معتبرًا أن الحديث عن القوانين وشرعية هذا الإجراء من عدمه أصبح عبث لا قيمة له؛ لأن اليوم ليس هناك أي أساس قانوني متين تنطلق منه كل هذه الأجسام.

الشح قال خلال استضافته عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن الجدل في مسأله شرعية الجلسة والتصويت لا يوجد مجال للحديث عنه؛ لأن موضوع التصويت باطل فلا يمكن التصويت على إجراء قد نشر في الجريدة الرسمية من قبل عقيلة صالح، أي إنه لم يتبع الخطوات الشكلية الضرورية لإخراجه بالطريقة المنصوص عليها بالأسس القانونية التي تعمل عليها هذه الأجسام.

وتابع: “هذا الإجراء يجب أن يكون سابقًا على تصويت مجلس النواب من الأساس، وإن كان الاعتماد على النص الدستوري، أما إذا كان مجرد قفزات في الهواء ومواضيع أمر واقع تعلمها المشري ومن معه من تحركات عقيلة خلال السنوات الماضية والذي يصدر قوانين في مربوعه فهذا موضوع آخر، أصبحت العبثية في تصرفات هؤلاء لا يمكن شرحها لأحد”.

ورأى أن طريقة التزوير والاحتيال أصبحت مبتذلة والعملية أصبحت تدعو للخجل، فمن المفترض أن الجميع في دولة تحذوا خطواتها الأولى للوصول للاستقرار والديمقراطية المنشودة، لكن المتصدرين للمشهد من عشر سنوات لليوم يتصرفون كالصبيان وتصرفاتهم لن تصل بالبلاد للاستقرار.

وأرجع التسارع الذي تشهده البلاد خلال الأسابيع الماضية بسبب العملية السياسية المختطفة من سنوات والأجسام الحالية التي تراوح مكانها وافشلت الانتخابات ولا تريدها، خاصة أنهم شعروا بأن البساط سينسحب من تحتهم من خلال المبعوث الأممي؛ لذلك يتسارعون دون النظر للتفاصيل.

وأشار إلى أن ما قام به مجلس الدولة دحرجة للأمام للبقاء على صدور الليبيين وعدم إجراء الانتخابات، وهو عبارة عن ترحيل المشاكل للإمام لكسب الوقت وتمرير الضغط الذي يتعرضون له من المبعوث الدولي.

وفي الختام أكد على أن تصريحات عبد الحميد الدبيبة ليست جديدة وهو طرف مستفيد من البقاء، لافتًا إلى أن الكل لا يريد انتخابات ويشكك في الطرف الآخر حتى لا يكون هناك انتخابات.

