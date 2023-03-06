دبيبة: ليبيا استعادت موقعها في استضافة الأنشطة والملتقيات الإقليمية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، إن ليبيا استعادت موقعها الطبيعي في خارطة الأنشطة والملتقيات الإقليمية والأفريقية والمغاربية.

وأضاف دبيبة خلال كلمته بالمنتدى العلمي الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، أن العاصمة طرابلس استضافت المؤتمر التاسع للمرأة العربية، وكذلك مؤتمر عمداء معاهد القضاء العربية، واجتماعات على المستوى الوزاري عربيا وأفريقيا وعلى مستوى الخبراء ورجال الأعمال والصناعة، إضافة إلى ندوات علمية ومعارض.

وتابع رئيس حكومة الوحدة، أن المنتدى العلمي يعد أبرز مشاركة أفريقية تشهدها طرابلس منذ أكثر من عشر سنوات، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تأكيد للعمق الأفريقي لليبيا، الذي لم يتخل عنه الليبيون، مشيدا بالموقف الأفريقي الداعم للاستقرار في ليبيا.

وقال دبيبة: “اليوم مؤتمركم يناقش بناء المؤسسات ودعم منظمات المجتمع الوطني ويتوافق مع دعوة حكومة الوحدة للاستفادة من خبرات الدول الناجحة التي تحولت من عنف الاستبداد إلى التداول السلمي للسلطة في كثير من الدول الأفريقية”.