الشركسي: ليس أمام “الدبيبة” إلاّ التعاطي مع مبادرة باتيلي

الوطن| رصد

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن مبادرة المبعوث الأممي تستهدف بدرجة كبيرة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ولكن بدرجة أقل من مجلسي النواب والدولة، مستبعداً ما يردده البعض بتلقي الدبيبة رسائل طمأنة من قبل القوى الغربية باستمرار حكومته وإشرافها على الانتخابات المرتقبة.

وأضاف الشركسي أن الدبيبة يعلم أنه لو نجح المجلسان بوضع القوانين الانتخابية وقطع الطريق على مبادرة باتيلي، فسيكون أول قرار لهما هو الإطاحة بحكومته، وبالتالي لا يملك سوى التعاطي مع المبادرة.

وأرجع الشركسي ترحيب سيف الإسلام القذافي بالمبادرة لتعويله على أن روسيا لن تقبل بتمريرها في مجلس الأمن، إلا إذا خلت من شروط إقصائه من الانتخابات الرئاسية.