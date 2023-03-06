إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والأقراص المخدرة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

قامت الكتيبة 210 مشاة بإتلاف كميات كبيرة من المخدرات والخمور والحبوب المهلوسة، والتي تمّ ضبطها خلال الحملة التي قامت بها الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي الشهر الماضي.

وجرى إتلاف الكميات، التي ضبطتها الكتيبة خلال مشاركتها في الحملة ضد أوكار الفساد وتجار المخدرات في بوهديمة والوحيشي، في حضور رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، العميد صدام خليفة حفتر، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي.

وكانت الغرفة الأمنية المشتركة قد داهمت في شهر فبراير 2023 أوكار تجارة المخدرات والخمور في عدد من الأحياء داخل بنغازي، من بينها بوهديمة والوحيشي والماجوري.

وتمّ خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات، وأيضا إلقاء القبض على العديد من مروجي المخدرات.