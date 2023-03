الحامي: قمنا بالتصويت على التعديل الدستوري للدفع بحل الأزمة

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن التعديل الثالث عشر بالنسبة لمجلس الدولة تم التصويت عليه وفق النصاب وبجلسة صحيحة.

الحامي قالت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن الاعتراض تم فيما سبق، وكانت هناك حالات مشابهة، ولكن العبرة في النهاية وبنتائج التصويت.

وأشارت إلى ضرورة أن يستوعب الجميع بأن عملية التصويت لم تتم بالمغالبات، بل ما جرى هو تصويت بجلسة قانونية النصاب وإجراءات صحيحة باعتبارها جلسة طارئة، فلا ينطبق عليها شروط انعقاد الجلسات العادية وهذا كله من جرى من أجل الدفع بحل الأزمة والاستمرار لدعم الانتخابات وتحقيق الاستقرار وبدون القاعدة الدستورية لا يمكن الوصول لانتخابات.

ولفتت إلى أن الجلسة لم تتضمن تزويرًا ومخالفة قانونية، وهناك بعض الأعضاء يرغبون بالتوجه للقضاء، مؤكدةً حرصهم على وحدة مجلس الدولة والقيام بمهامهم بالطريقة الصحيحة.

وكشفت عن عزم المجلس عقد جلسة يوم الإثنين لاستكمال الإجراءات، مبينةً أن الإجراءات للجلسة يجب أن تتوفر فيها شروط انعقادها ومنها النصاب.

وأضافت: “ستكون الجلسة عادية لكن سيتم عرض الأسماء، اليوم بعثوا لنا أن الآلية بالتزكيات، وستعرض على 6 أسماء حصلت على التزكيات وبالآلية الصحيحة المطلوبة وتعتمد ويصدر فيها قرار، أعتقد لن يكون هناك أي إشكالية”.

وشددت في الختام على أن العديد من أعضاء المجلس حريصون على دور المجلس وقيامه بمهامه وعلى قوانين الانتخابات، معتبرةً أنه من الأفضل أن تكون اللجنة المشكلة من أعضاء المجلسين وفق الاتفاق السياسي.

