رابطة ضحايا ترهونة تنتقد ملتقى عقد في سرت وتتهمه بمحاولة “إبرام الصفقات” لتبرئة المجرمين

شددت رابطة ضحايا ترهونة على أن الجرائم التي ارتكبت في المدينة لا تسقط بالتقادم ولن تمحى من ذاكرة الضحايا ومجتمعهم.

وأضافت الرابطة في بيان لها بشأن ملتقى عقد في سرت في الثالث من الشهر الجاري وضم عددا من الأعيان إبان سيطرة مليشيا الكاني على المدينة، أنه لا يمكن عقد أي صفقات سياسية أو اجتماعية أو قبلية لتبرئة من وصفته بالمجرمين أو تسهيل فرارهم من العدالة.

وأكدت الرابطة أن عددا من المجتمعين كان يمثل مجلس الأعيان الذي قام بالتحريض وتضليل الرأي العام ومنح الغطاء لآلة القتل الكاني في الوقت الذي كانت ترتكب فيه أبشع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء المدينة، وفق البيان.

وأشارت الرابطة إلى إن تحقيق المصالة الاجتماعية المنصفة يكون بعد تطبيق العد الة الانتقالية، مؤكدة أنها مستمرة في العمل على كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

وانعقد الجمعة بمدينة سرت ملتقى وصفه القائمون عليه بـ”أبناء قبائل ترهونة المهجرين بالمنطقة الوسطى والشرقية، تحت شعار “نحن مع جيشنا”.

