وزير الخارجية الإيطالي: وقف تدفقات الهجرة مرتبط باستقرار ليبيا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن توقف موجات الهجرة إلى بلاده عبر البحر المتوسط، مرتبط بتحسين الوضع في دول مثل تونس وليبيا.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، في تصريحات نشرتها وكالة أكي الإيطالية: “إيقاف تدفقات الهجرة لا يشمل فقط منع مغادرة القوارب التي تحول البحر إلى مقابر، ولكن مساعدة الدول التي تعاني أزمات هائلة، وبشكل خاص تونس، التي تقد تتحول إلى برميل بارود بسبب الأزمة المالية، وأيضا تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وتابع الوزير الإيطالي، أن هناك إمكانية إبرام روما اتفاقيات فردية مع دول لتشجيع إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وأعرب عن تفهمه للأزمات التي تواجه دول المهاجرين من مجاعات أو حروب وزلازل، موضحا أن ما يحدث ليس خطأ الحكومة الإيطالية التي تقترح خطة عظيمة لأجل أفريقيا.