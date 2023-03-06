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الأردن يطالب حكومة الدبيبة بـ 210 مليون دولار لصالح المستشفيات الخاصة 

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد 

قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن الدكتور فوزي الحموري، إن الديون المترتبة على الدولة الليبية لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية تبلغ أكثر من 210 مليون دولار.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، أن قضية الديون الليبية ما زالت عالقة وإن اللجنة التي جاءت من ليبيا إلى الأردن نهاية يناير الماضي قطعت وعدا بالإسراع في إنهاء القضية ولكنها لم تفي بوعودها إلى الآن.

ولفت الحموري إلى أن المستشفيات الخاصة باتت الآن تستقبل فقط المرضى الليبيين الذين يقومون بالدفع النقدي بشكل مباشر أما عن المرضى المحولين للعلاج على حساب الدولة الليبية فلا يتم استقبالهم بسبب تراكم الديون لأكثر من 10 سنوات.

يشار إلى أن اللجنة تمثل حكومة الدبيبة  منتهية الولاية وديوان المحاسبة الليبي ومصرف ليبيا المركزي. 

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية الأردن المستشفيات الخاصة ليبيا

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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