أمن الكفرة: شرطة المدينة تضبط شخصًا مطلوب في عدة قضايا

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن الكفرة أن أعضاء مركز شرطة المدينة تمكن من إلقاء القبض على شخص ليبي الجنسية مطلوب في قضية تهريب مسجون بقوة السلاح.

وأضافت المديرية أن المتهم مطلوب أيضًا في قضية اعتداء بالضرب بتاريخ 2022/10/16م ومطلوب لدى مكتب المحامي العام .

وأشارت مديرية أمن الكفرة أنه أثناء القبض عليه قام بمقاومة رجال الأمن وتم القبض عليه وبحوزته سلاح ناري نوع كلاشنكوف وسلاح أبيض ذو حدين.

وأوضحت المديرية أنه تم الانتقال به لمركز شرطة المدينة والاستدلال معه بمعرفة وحدة التحقيق بالمركز واتخذت الإجراءات القانونية حياله وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.