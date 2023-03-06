وكيلة «شباب الدبيبة»: نعمل على بناء قدرات الشباب الليبي

شاركت المهندسة رندة غريب وكيل وزارة الشباب بحكومة الدبيبة لشؤون التخطيط والتطوير مساء الأمس الأحد 05 مارس 2023م رفقة عدد من وزراء ووكلاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في افتتاح ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الثالث للتعليم والتدريب المقام بصالة الألعاب الرياضية بالعاصمة طرابلس.

وأكدت الوكيلة خلال كلمتها بحفل الافتتاح على أهمية التعليم والتدريب في بناء قدرات الشباب الليبي، وأن وزارة الشباب عملت خلال العامين الأولين منذ تأسيسها على إطلاق وتنفيذ عديد المشاريع الوطنية الهادفة لبناء قدرات الشباب من خلال برامج تدريبية متنوعة ضمن البرنامج الوطني المدارس الصيفية للشباب، والبرنامج الوطني روافع، والمدرسة الوطنية، وفق قولها.