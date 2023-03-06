الكتيبة 210 تتلف مخدرات تم ضبطها خلال حملة المداهمات في بنغازي

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أتلفت، الكتيبة 210 مشاة كميات كبيرة من المخدرات والخمور والحبوب المهلوسة، والتي ضبطت في فبراير 2023 خلال حملة المداهمات التي قامت بها الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي.

وجرى إتلاف الكميات في حضور رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، العميد صدام خليفة حفتر، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي.

وفي فبراير 2023 داهمت الغرفة الأمنية المشتركة من أجهزة الأمن والقوات المسلحة أوكار تجارة المخدرات والخمور في عدد من الأحياء داخل بنغازي.

وتمّ خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات، إضافة إلى إلقاء القبض على العديد من مروجي المخدرات.