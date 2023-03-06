ديوان المحاسبة الليبي يبحث التعاون مع بريطانيا لتطوير العمل الرقابي

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، القائمة بِأعمال السفارة البريطانية فِي ليبيا كاثرين وايلد، والوفد المرافق لها، بحضور بعض الإدارات المختصة بالديوان.

وتناول اللقاء الذي عقد أمس الأحد بمقر الديوان، العدِيد مِن الملفات الهامة في إطار سعي الديوان لتحقِيق رقابة فعالة على المال العام، ومن بينها العقد الموقع مع مكتب المحاسبة الدولِي الإنجليزي ” RSM ” لمراجعَة بعض الاستثمارات الليبية بالمملكة المتحدة، والتحضير لتعاقد مع ذات المكتب لمراجعة بَعْض الملفات بقطاع النفط.

وتطرق اللقاء أيضا لمناقشة ديون بعض المؤسسات الإنْجليزية الصحية وغيرها على الدولة الليبية، وإجراءات السداد ودور الديوان في متابعة هذا الملف.

وأكد رئيس الديوان على أهمية التعاون الدولِي في تطوِير العمل الرقابي لِما يتماشى مع المعايير الدولية، والذي يضمن تحقِيق الشفافية والمساءلة ؛ الأمر الذي يدفع إِلى المحافظة على المال العام بمشاركة أصحاب المصلحة.