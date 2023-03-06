العرفي: طلب الدبيبة على الاستفتاء الشعبي للتعديل الدستوري “غير طبيعي”

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن طلب رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري أمر غير طبيعي.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن هذا ليس دستورًا ليعرضه الدبيبة على الاستفتاء إنما قاعدة دستورية، فهو بهذه التصرفات يحاول عرقلة أي توافق بين النواب والدولة، فحكومته أمر واقع ولن يتخلى عن السلطة مهما كلفه الأمر.

وأشار إلى أن التعديل الدستوري هو نتاج توافق بين النواب والدولة ويوجد به كل شيء ولا ينقصه إلا قوانين انتخابية، ومن الممكن عرض القوانين الانتخابية على الاستفتاء الشعبي مباشرةً خاصة بند مزدوجي الجنسية أو العسكريين، فالدبيبة يقوم بشراء الذمم والولاءات من أمراء التشكيلات المسلحة ويغدق عليهم بالأموال من أجل تثبيته في السلطة وعرقلة أي اتفاق.