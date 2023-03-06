الدرسي يبحث مع الصليب الأحمر الألماني تعزيز التعاون للحد من الكوارث

بحث الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، مع المدير الإقليمي للصليب الأحمر الألماني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أولريخ واغنر، تعزيز التعاون في مجال التدريب للحد من الكوارث.

وقال بيان صادر عن الهلال الأحمر: “عقد اللقاء، رفقة مندوب الصليب الأحمر الألماني لليبيا، ياسمين الصياد، حضور السيد مدير مكتب الأمين العام والسيد مدير العلاقات الدولية بالأمانة العامة، وذلك في أول زيارة إلى ليبيا وكأول زيارة تقوم بها جمعية وطنية إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي منذ سنة 2014”.

وأضاف البيان “تهدف الزيارة إلى الاستفادة من خبرات وقدرات الصليب الأحمر الألماني في مجالات مختلفة، وقد رحب الأمين العام برغبة رئيس البعثة فى العمل من أجل التواجد في ليبيا وخلق مشاريع مشتركة بين الجمعيتين، وأكد الدرسي، على تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل توفير مناخ جيد للعمل داخل ليبيا”.

وتابع “قام رئيس البعثة بالاطلاع على أنشطة الجمعية ومقابلة المسؤولين بالأمانة العامة وكذلك زيارة ميدانية لفرع بنغازي للتعرف أكثر على نشاط الفروع والمتطوعين بجمعية الهلال الأحمر الليبي، وقد أعرب الطرفان عن رغبتهما في توقيع مذكرة تعاون خلال الفترة المقبلة للتأكيد على مدى أهمية العمل المشترك”.