البيوضي: حديث الدبيبة عن أوهام «إنجازاته» يشعرك بأن الليبيين يعيشون في ترف

أكد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن من يتتبع تصريحات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وهو يعدد الأوهام (إنجازاته)، يخيل إليك أن الليبيين يعيشون حياة مترفة ولا يوجد لديهم أزمة واحدة.

وقال البيوضي في منشور له عبر «فيسبوك»: “عندما تتبع تصريحات الشهيد الأول ومفجر ثورة فبراير -في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة- وهو يعدد الأوهام (إنجازاته) يخيل إليك أن الليبيين يعيشون حياة مترفة ولا يوجد لديهم أزمة واحدة”.

وأضاف “أما الواقع فهو أن عشرات الآلاف لا يجدون قوت يومهم ومئات الآلاف من العائلات الليبية تعيش على الكفاف، وسياسة تجويعهم قبل رمضان وتقديم الأموال دفعة واحدة لم تعد تجدي نفعا في ظل انفلات الأسعار وعدم وجود رقابة للدولة لحماية المستهلك”.

وتابع “الكارثة الكبرى هو أن الخلل الذي سببته سياسات الطافش العبثية في الاقتصاد لن يكون بالإمكان معالجتها بسهولة من قبل أي حكومة قادمة، ورغم ذلك فإنه قطعا سيكون آخر مرحلة حكم شؤوم في تاريخ ليبيا، وقريبا سيغادر غير مؤسوف عليه”.