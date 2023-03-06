عقد الملتقى الخامس لرواد الطب التجميلي في طرابلس

عقد في العاصمة طرابلس الملتقى الخامس لرواد الطب التجميلي والذي شاركت فيه عدد من الشركات المحلية والدولية ونخبة من الأخصائيين في مجال الجلدية والتجميل والتغذية العلاجية

وجرى خلال الملتقى الذي نظمته صيدلية ذات الصواري إقامة ورش عمل حول الأمراض الجلدية والتطور العلمي الذي وصلت إليه مراحل العلاج في هذا المجال حيث قدم المشاركين في الورقات البحثية خبراتهم الدولية حتى يمكن للطبيب الليبي من الاستفادة من هذه الخبرات الدولية.

وتناولت ورشة العمل عديد المحاور منها تساقط الشعر من الناحية الطبية والنفسية بعد العلاج، والتصبغات الجلدية، لماذا تظهر وهل يمكن معالجتها في المنزل، وما هي التغذية العلاجية؟ وما أساسيتها؟ وما المقصود بالتغذية العلاجية.

كما تم تنظيم حملة للكشف المجاني لمرضى الجلدية شارك فيها نخبة من الأطباء الذين قدموا النصائح الطبية والعلاجية للمرضى.