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المشري يرفض قرار عقيلة صالح بتسليم اختصاصات ديوان المحاسبة ومنحها للرقابة الإدارية

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، كلا من رئيسي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن سحب اختصاصات الديوان ومنحها للرقابة.

وأكد المشري في خطاب موجه إلى رئيس الديوان خالد شكشك على عدم تنفيذ إجرءات التسليم والتسلم مع اللجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب لهذا الغرض.

وخاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة كذلك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، معلنًا له رفضه لقرار سحب صلاحيات ديوان المحاسبة.

وذكر المشري أن هذا القرار يمس اختصاصات المؤسسات السيادية، دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا على ضرورة التقيد بالتشريعات الحاكمة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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