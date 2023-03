ذا ستيتس مان: نجاح إعادة هنود دخلوا إلى ليبيا بوسائل غير شرعية إلى ديارهم

ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا ستيتس مان” الهندية الناطقة بالإنجليزية قضية هنود تقطعت بهم السبل في ليبيا بعد أن دخلوا إليها بالوسائل غير الشرعية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، نقل عن رئيس اللجنة الوطنية للأقليات في الهند “إقبال سينغ لالبورا” تأكيده خلال مؤتمر صحفي إجلاء هؤلاء الهنود إلى بلادهم، بعد أن تقطعت بهم السبل في ليبيا بمساعدة الخارجية الهندية وسفارة نيودلهي في تونس.

ووفقًا لـ”سينغ لالبورا”، تم نقل الهنود في فبراير الماضي من الهند مرورا بالإمارات ثم إلى ليبيا بوسائل غير مشروعة، في وقت تم فيه التواصل مع الخارجية الهندية لعدم وجود سفارة للبلاد في العاصمة طرابلس، مؤكدًا معاناتهم وعددهم 12هنديا من جروح وندرة في الطعام والماء.

وبحسب التقرير، تم إنقاذ 4 منهم وإيصالهم لديارهم في الـ13 من فبراير الماضي في وقت شهد الـ2 من مارس الجاري إعادة الـ8 المتبقين ممن لا أموال أو موارد لديهم، في وقت تم فيه الطلب من حكومة إقليم البنجاب باتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين وضعوهم في هذا الوضع.

ترجمة المرصد – خاص

