حكومة دبيبة تعتمد قوائم المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي المستوفاة إجرائيا

أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة بحكومة الوحدة الوطنية، اعتمادها قوائم البلديات للمستفيدين من المبادرة وذلك بعد استيفاء الإجراءات الإدارية وانتهاء أعمال الالتماس وإعادة التقييم.

وأحالت اللجنة، خلال اجتماع بديوان وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، ضم الوزير أبوبكر الغاوي، ووزير الشباب ورئيس اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة فتح الله الزني، القوائم للجهات التنفيذية في عملية الإقراض لهذه البلديات.

وفي 29 يناير الماضي، طالبت خمسة مجالس بلدية بوقف قوائم المستفيدين من المبادرة التي نشرتها حكومة الوحدة في حينه، وذلك في رسائل إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي أعلن قبوله «أي ملاحظات» بخصوص المبادرة من اللجان الفرعية.

ثم في 4 فبراير، شكلت اللجنة العليا، لجنة مختصة بتسلم شكاوى المواطنين بخصوص القوائم، التي أخلت مسؤوليتها منها، مؤكدة أنها «مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات».