فساد مالي وخطر على الصحة..بعيو يحذر شكشك من السماح بعطاء الأدوية الأخير

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خاطب الكاتب والصحفي محمد بعيو، رئيس ديان المحاسبة خالد شكشك محذرًا أياه من السماح بمرور عطاء الأدوية الأخير.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”يا أستاذ خالد شُكشُك يا رئيس ديوان المحاسبة ، والمترشح لمنصب الرئيس، والواقف ضد الفساد كما تقول”.

وتابع الكاتب الصحفي :”إذا ثبت فعلاً أنك وافقت على عطاء الأدوية الأخير، عطاء وزارة صحة الدبيبات والبوجناحات، رغم ما فيه من فساد مالي، وخطر على صحة وحياة المرضى، ورغم ما أوضحته أنا لليبيين في لقاء تلفزيوني من حقائق الأدوية الجنيسة غير الصالحة، والأسعار المبالغ فيها جداً، والرشاوى والعمولات التي لا تخفى حتى على المواطن البسيط، وهي بالتأكيد لا تخفى عليك وعلى ديوان المحاسبة وأنتم على قدر كبير من الخبرة والدراية”.

وأضاف بعيو :”إذا فعلت ذلك يا سيد خالد تكون قد اشتركت في جريمة بحق أهلك الذين تريدهم أن ينتخبوك لأخطر منصب في الدولة، جريمة موصوفة البيان، متكاملة الأركان”.

وذكر الكاتب :”ما زلت أرجو ألا تكون فعلت ذلك، ورفض ضميرك أن يوقع قلمك على ارتكاب الجريمة، وأن يكون ما بلغني من معلومات غير صحيح على الأقل حتى الآن”.

وواصل بعيو :”تراجع بالله عليك وراجع ربك ودينك وضميرك إن لم تكن فعلتها، وإذا كنت فعلت فأبشر بغضبٍ من الله انتقاماً للفقراء المقتولين، وبغضبٍ سيأتي ولو بعد حين من هذا الشعب المسكين”.