بن شرادة: على مجلسي النواب والدولة الذهاب قدمًا في استكمال المسار الدستوري

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إن أفضل رد على تصريحات “عبد الحميد الدبيبة” بشأن عدم تخليه عن منصبه إلا في حال استفتاء الشعب الليبي على القاعدة الدستورية؛ هو ذهاب مجلسي النواب والدولة قدمًا في استكمال المسار الدستوري بالاتفاق على القوانين الانتخابية.

بن شرادة أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية على أنه تم إنجاز 50 % من المسار الدستوري بموافقة مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر؛ وبقي الاتفاق على القوانين الانتخابية.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المسار الدستوري يتم الاتجاه نحو المسار التنفيذي بتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات.

وأوضح أنه من يتكلم اليوم على ضرورة الاستفتاء على الدستور سبق وأن رفض التعديل الدستوري الثاني عشر الذي ينص في إحدى نقاطه على عرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه.