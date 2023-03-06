المنقوش توجه بحل المختنقات التي تواجه الإدارات بالداخل والبعثات بالخارج

وجهت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بحل كافة المختنقات والوقوف على الإشكاليات والتحديات التي تواجه عمل جميع الإدارات في الداخل والبعثات الدبلوماسية الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الخارجية اليوم الاثنين بمقر ديوان الوزارة، مع مدير الشؤون الإدارية والمالية راشد بوغفة، ومدير مكتب الوزيرة مفتاح بوخريص.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل بالوزارة ومدى التزام كافة الإدارات بتقديم الخدمات للمواطنين والموظفين.