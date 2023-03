الشيباني: لسنا ملزمين بتنفيذ ما يقوله نورلاند وهرندل وسائرون في طريق الانتخابات

ليبيا- أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن المجلس ليس ملزمًا بتنفيذ ما يقوله مبعوث واشنطن سفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والسفيرة البريطانية كارولين هرندل.

الشيباني أكد في تصريحات صحفية نشرتها قناة ليبيا 24 وطالعتها صحيفة المرصد أن الشكر موصول لنورلاند وهرندل على مجهوداتهما ومساعداتهما، إلا أن مجلس النواب سيسير في طريق الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد موافقة مجلس الدولة الاستشاري على التعديل الدستوري الـ13.

ووصف الشيباني الالتفات الآن إلى مبادرة البمعوث الأممي عبد الله باتيلي بنوع من الانجرار إلى الخلف وعدم دفع العملية السياسية في ليبيا للأمام.

