حملات للشرطة العسكرية في بنغازي لإزالة الزجاج المعتم من سيارات العسكريين

أخبارلييا24- خاص

انتشرت في مدينة بنغازي دوريات الشرطة العسكرية والسجون لتعلن عن حملة إزالة الزجاج المعتم من سيارات العسكريين.

وبحسب مراسل “أخبارليبيا24” في مدينة بنغازي فإن الحملة تستهدف سيارات العسكريين العسكرية والمدنية.

واوضح المراسل أن انتشار دوريات الشرطة العسكرية جاء تتفيذاً لتعليمات القيادة العامة لإزالة الزجاج المعتم وضبط المخالفين من العسكريين.

وتشهد مدينة بنغازي منذ فترة حملات واسعة على كافة المخالفين من متعاطي الممنوعات بأنواعها وحملات على الأكشاك في المدينة، إضافة إلى أعمال الصيانة وحل المختنقات ورصف الطرقات وصيانة أخرى.